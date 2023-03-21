Conectado como:
filler@godaddy.com
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Criamos e personalizamos insumos utilizados na Coquetelaria.
Xaropes, espumas e sodas artesanais, além de vários outros produtos exclusivos para facilitar a vida do bartender, donos de bares e restaurantes e para aquele cliente que ama drinks e coquetéis.
Otimização de processos sem abrir mão da qualidade na entrega.
Oferecemos serviços completos de soluções em bar.
Produtos para eventos de alto padrão, festivais de música, casamentos, aniversários e outros. Equipe qualificada para eventos.
Treinamentos e Consultorias personalizados para bares e restaurantes, construção de cartas de drinks e consultorias financeiras para montagem de orçamentos, aluguel e venda de materiais de bar.
Bar completo para eventos. Aniversários, casamentos, eventos corporativos, formaturas, inaugurações.
Entregamos qualidade, eficiência, sofisticação e o melhor: A realização do sonho do nosso cliente.
Tudo entregue com personalização e cuidado em cada detalhe.
Capacitamos alunos em nossos cursos e Workshops de Bartender e Mixologia.
Treinamentos e conhecimentos técnicos, práticos essenciais para a formação do profissional, muitas vezes, já encaminhado para o mercado de trabalho.
Xaropes artesanais com fruta de verdade. Uma gama de sabores exclusivos.
Espumas para finalização de drinks. Mais de 20 sabores, armazenadas em sifões próprios para uso, de fácil manuseio.
São diversos sabores para montar drinks com e sem álcool.
Ótimo rendimento e praticidade nas montagens.
Os preparados de frutas da Old Bones oferecem uma solução inovadora e prática para a criação de coquetéis excepcionais. Com foco em rapidez, qualidade, esses produtos revolucionam a montagem de drinks ao mesmo tempo em que proporcionam maior durabilidade e um excelente custo-benefício. A principal vantagem dos preparados é a conveniência que eles trazem para os bartenders.
Concentrados aromáticos para drinks e coquetéis. Uma gota exclusiva em seu drink.
Produtos produzidos com qualidade para dar um toque delicado em cada drink.
Materiais de bar para venda e aluguel. Consulte.
Rua Irmã Celeste, 7 Planalto. BH-MG
Aberto hoje
09:00 – 18:00
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